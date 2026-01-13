Choc in casa donna trovata morta in camera da letto Sul corpo degli ematomi | il cadavere scoperto dal figlio

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Maiolati Spontini. Il corpo, scoperto dal figlio, presenta ematomi che indicano un possibile episodio violento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

MAIOLATI SPONTINI – Una donna di 63 anni, pensionata, è stata trovata morta nella sua abitazione a Maiolati Spontini. Era ancora a letto, in pigiama. A scoprire il cadavere è stato il figlio convivente verso le 12.30 di ieri. Secondo le prime ricostruzioni il decesso sarebbe avvenuto diverse ore.

