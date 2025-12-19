Drogava e stuprava la moglie da anni i video delle violenze nella chat con migliaia di uomini | i messaggi su sostanze e dosi consigliate

Per sei anni ha drogato la moglie all’interno delle mura domestiche, l’ha violentata mentre era incosciente, ha registrato tutto e ha diffuso i video in alcune chat frequentate da migliaia di persone. Per questo, un uomo di 61 anni di Aquisgrana, in Germania, è stato condannato a otto anni e mezzo di carcere dal tribunale regionale. Secondo quanto accertato dai giudici, gli abusi si sono protratti dal 2018 al 2024. La donna veniva sedata con farmaci fino a perdere conoscenza, diventando completamente incapace di reagire ed essere consapevole. In quello stato, l’uomo commetteva le violenze sessuale e le documentava con riprese video, poi condivise online. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Nove anni in appello al "Keanu Reeves di Riano": drogava, stuprava e fotografava le vittime

Leggi anche: Drogava e stuprava donne adescate online: condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Drogava e stuprava donne adescate online: condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello; Drogava, stuprava e riprendeva le sue vittime, Ubaldo Manuali condannato a 9 anni e 10 mesi: almeno 3 donne abusate in un anno.

Drogava, stuprava e riprendeva le sue vittime, il netturbino Ubaldo Manuali condannato a 9 anni e 10 mesi - Ubaldo Manuali, netturbino 61enne di Viterbo, è stato condannato in appello a 9 anni e 10 mesi per avere violentato tre donne dopo averle drogate e riprese, a loro insaputa, con il ... msn.com