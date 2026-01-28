La squadra di Coriano incappa nella settima partita senza vittorie e la classifica si fa sempre più complicata. Il Tropical segna solo un gol nel girone di ritorno e fatica a trovare continuità, lasciando la zona bassa della graduatoria. La strada per risalire si fa lunga e piena di ostacoli.

Strada sempre più in salita per il Tropical Coriano. Si allunga la striscia di gare senza vittorie per la squadra di mister Scardovi che resta inchiodata al penultimo posto della classifica con le dirette concorrenti che si allontanano. Sono ben quattordici i turni senza vittoria per il Tropical che l’ultimo colpo da tre punti lo ha messo a segno il 12 ottobre dello scorso anno in casa del Crema. Un digiuno lungo poco meno di quattro mesi che inizia a pesare non poco nell’economia del campionato dei romagnoli. Che anche in questo girone di ritorno stanno mettendo in mostra quello che forse è il punto cruciale di questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tropical, gol con il contagocce. Solo una rete nel girone di ritorno

Il Tropical Coriano continua la sua serie senza vittorie, un digiuno che si sta facendo sentire sulla posizione in classifica.

