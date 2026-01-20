Tropical gol con il contagocce E la vittoria resta una chimera

Il Tropical Coriano continua la sua serie senza vittorie, un digiuno che si sta facendo sentire sulla posizione in classifica. La squadra fatica a trovare la strada del successo, e il tentativo di interrompere questa fase negativa resta ancora un obiettivo da raggiungere. La ricerca di risultati positivi è fondamentale per cambiare il corso della stagione e risollevare il morale del team.

Il 'Grandi' è destinato a restare un tabù. È un digiuno di vittorie che inizia a pesare parecchio sulla classifica quello del Tropical Coriano. Che davanti al pubblico amico in questa stagione non ha mai vinto una partita. Ma più in generale è dal 12 ottobre che la vittoria è una chimera, quindi da oltre tre mesi. E anche contro il Progresso la squadra di Scardovi alla fine si è dovuta accontentare di un punticino che di certo non migliora la sua classifica. Pur in un girone dove le pericolanti del gruppo vanno avanti a un passo sicuramente non veloce. Così, il Tropical potrà continuare a giocarsi le proprie carte cercando di evitare quel penultimo posto, ora occupato da capitan Anastasi e compagni, che vorrebbe dire retrocessione diretta.

