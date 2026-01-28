Triple H accende l’hype per la Royal Rumble 2026 | Aspettatevi l’inaspettato

Triple H alza l’asticella in vista della Royal Rumble 2026. Durante un evento recente, il dirigente ha fatto sapere che ci saranno sorprese e colpi di scena che nessuno si aspetta. “Aspettatevi l’inaspettato”, ha detto, promettendo un’edizione che resterà impressa nella memoria dei fans. Il pubblico si prepara a vivere una serata all’insegna del caos e delle sorprese.

Triple H promette caos, colpi di scena e quel senso di mistero che da sempre definisce la Royal Rumble. Ospite del programma Get Up su ESPN, il Chief Content Officer della WWE, ha chiarito che le sorprese saranno al centro dell'attenzione nel Premium Live Event di questo sabato, in diretta da Riyadh, Arabia Saudita: "La Royal Rumble è uno di quegli eventi incredibili da guardare, perché ogni paio di minuti c'è un nuovo ingresso che si lancia nella mischia", ha spiegato Triple H. "Man mano che il match va avanti, nel corso di circa un'ora, vieni costantemente sorpreso da chi sarà il prossimo." Royal Rumble 2026: La notte delle sorprese secondo Triple H.

