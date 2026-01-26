La WWE si prepara a disputare la Royal Rumble 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita, questo sabato. L’evento rappresenta il primo di tre appuntamenti pianificati nel Paese nel corso dell’anno, confermando l’impegno della federazione nel rafforzare la presenza internazionale. Di seguito vengono illustrati i dettagli dei piani di viaggio e le informazioni utili per i partecipanti e gli appassionati.

Questo sabato la WWE farà tappa a Riyadh, in Arabia Saudita, per la Royal Rumble 2026, che sarà il primo di tre eventi previsti nel Paese nel corso dell’anno. Inoltre, anche la puntata di SmackDown di questo venerdì si terrà alla King Abdullah Financial District Arena di Riyadh, pochi giorni prima del grande evento. Durante una nuova edizione del Wrestling Observer Radio, sono emersi dettagli sui piani di viaggio della compagnia per questa settimana. Domenica, Dave Meltzer ha rivelato quando la WWE è attesa in partenza per l’estero, dopo aver affrontato condizioni meteo estreme durante la recente trasferta in Canada per il Saturday Night’s Main Event di Montreal: “Molti ragazzi hanno dovuto raggiungere Toronto perché il meteo a Montreal era davvero pessimo, è stata una situazione complicata,” ha dichiarato Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Royal Rumble 2026, svelati i piani di viaggio per la trasferta a Riyadh

Approfondimenti su royal rumble

La Royal Rumble 2026 della WWE si terrà a Riyadh, segnando la prima edizione internazionale dell’evento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

WWE Royal Rumble 2026 - Match Card Predictions

Ultime notizie su royal rumble

Argomenti discussi: WWE Royal Rumble 2026: dove guardare, scheda della partita, ora di inizio; WWE su Netflix anche in Italia: da quando sarà disponibile e cosa cambia; Il WWE SmackDown di stasera avrà un orario di inizio speciale nel Regno Unito in diretta su Netflix; Card WWE Royal Rumble 2026.

La WWE lancia un indizio sottile sul ritorno della Royal Rumble 2026Il possibile ritorno di LA Knight alla Royal Rumble 2026 è stato suggerito da alcune indicazioni della WWE, suscitando così grandi aspettative tra i fan. worldwrestling.it

WWE Royal Rumble 2026: Date, Start Time, Odds And Massive Stage RevealWWE Royal Rumble 2026 date, start time, odds and a massive stage reveal in the King Abdullah Financial District (KAFD) inside Saudi Arabia. forbes.com

INTER 52 MILAN 47 ROMA 43 NAPOLI 43 JUVENTUS 42 COMO 40 ROYAL RUMBLE TIME IN SERIE A De Winter e Pellegrini firmano l'1-1 dell'Olimpico tra Roma e Milan, dando vita ad una classifica da capogiro FUGA SCUDET - facebook.com facebook

#SAMIZAYN profeta in patria! Sfiderà #DREWMCINTYRE a #WWEROYALRUMBLE #wwe youtu.be/jRPiayM7FQosi… via @YouTube x.com