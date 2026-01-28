Trentola Ducenta revocata la confisca del Jambo | il centro commerciale torna ai proprietari

La Corte di Appello di Napoli ha deciso di revocare la confisca del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta. Dopo mesi di inchieste, il tribunale ha stabilito che il centro torna ai proprietari, lasciando da parte le accuse di infiltrazioni camorristiche che avevano portato al sequestro. La decisione cambia radicalmente la storia di un punto nevralgico per gli interessi del clan Zagaria.

La Corte di Appello di Napoli ribalta in parte la decisione in primo grado sul caso del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, a lungo ritenuto dagli inquirenti un punto nevralgico degli interessi del clan Zagaria di Casal di Principe e sottoposto a sequestro per presunte infiltrazioni camorristiche. La prima sezione penale, presieduta da Eduardo De Gregorio, ha infatti disposto la revoca della confisca del complesso commerciale, che torna così nella piena disponibilità dei legittimi proprietari. Nel merito delle posizioni personali, i giudici di secondo grado hanno confermato l'assoluzione dell'ex sindaco di Trentola Ducenta, Michele Griffo.

