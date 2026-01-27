Revocata confisca centro commerciale sequestrato per infiltrazione mafiose

La revoca della confisca del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta, sequestrato per presunte infiltrazioni mafiose, rappresenta un importante passo nel procedimento giudiziario. Dopo condanne e assoluzioni, la magistratura ha deciso di restituire la proprietà, evidenziando come l’indagine abbia portato a un riesame accurato delle accuse. Questa decisione sottolinea l’importanza di un percorso giudiziario basato su prove concrete e rispetto delle norme.

Tempo di lettura: 2 minuti Condanne, assoluzioni e, soprattutto, revoca della confisca del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta (Caserta) sequestrato per presunte infiltrazioni mafiose: per la magistratura era, infatti, "la cassaforte del clan Zagaria". La prima sezione penale della Corte di Appello di Napoli (presidente Eduardo De Gregorio ) ha confermato l'assoluzione dell'ex sindaco di Trentola Ducenta Michele Griffo. Assolto – perché il fatto non sussiste – Ortensio Falco mentre per l'ex patron del centro commerciale, Alessandro Falco, condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione (per concorso esterno in associazione mafiosa) ma assoluzione dall'ipotesi di reato di intestazione fittizia di beni.

