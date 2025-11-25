La Cultura della Parità di Genere il convegno al centro commerciale Jambo

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convegno “La Cultura della Parità di Genere” in programma martedì 25 novembre, alle ore 15, presso la Sala Convegni del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta) - in occasione della Giornata internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le Donne. Una iniziativa che conferma l’impegno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

la cultura della parit224 di genere il convegno al centro commerciale jambo

© Casertanews.it - “La Cultura della Parità di Genere”, il convegno al centro commerciale Jambo

Contenuti che potrebbero interessarti

Medicina di genere, un nuovo sguardo sulla salute: alle Ville Ponti un dialogo tra scienza, filosofia e società - La presidente Chiara Barbieri: “Serve un approccio multidimensionale che rimetta al centro l’individuo, oltre stereotipi e sem ... Si legge su varesenews.it

“Lotta alla cultura patriarcale e per la parità di genere”, il convegno - Arezzo, 4 novembre 2025 – Aspettando il 25 novembre, giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che ogni anno promuove iniziative e mobilitazioni per combattere una piaga atroce presente ... Scrive lanazione.it

Como, in biblioteca il convegno sulla violenza di genere: al centro l’importanza della libertà economica - Violenza economica, Testo Unico, cultura del rispetto, educazione, formazione scolastica e delle forze dell'ordine, un nuovo patto di corresponsabilità tra famiglia, scuola, ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Parit224 Genere Convegno