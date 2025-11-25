La Cultura della Parità di Genere il convegno al centro commerciale Jambo
Convegno “La Cultura della Parità di Genere” in programma martedì 25 novembre, alle ore 15, presso la Sala Convegni del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta) - in occasione della Giornata internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le Donne. Una iniziativa che conferma l’impegno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’iniziativa nasce all’interno del Percorso cittadino sulla Parità di Genere, un progetto che da dicembre a maggio proporrà laboratori, incontri, momenti artistici e formativi dedicati alla promozione della cultura della parità, del rispetto e dei diritti - facebook.com Vai su Facebook
Studenti dell’IC Pascoli protagonisti di un incontro sul tema della parità di genere promosso dal Soroptimist Club. #Veneto #Venezia #Cultura Vai su X
Medicina di genere, un nuovo sguardo sulla salute: alle Ville Ponti un dialogo tra scienza, filosofia e società - La presidente Chiara Barbieri: “Serve un approccio multidimensionale che rimetta al centro l’individuo, oltre stereotipi e sem ... Si legge su varesenews.it
“Lotta alla cultura patriarcale e per la parità di genere”, il convegno - Arezzo, 4 novembre 2025 – Aspettando il 25 novembre, giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che ogni anno promuove iniziative e mobilitazioni per combattere una piaga atroce presente ... Scrive lanazione.it
Como, in biblioteca il convegno sulla violenza di genere: al centro l’importanza della libertà economica - Violenza economica, Testo Unico, cultura del rispetto, educazione, formazione scolastica e delle forze dell'ordine, un nuovo patto di corresponsabilità tra famiglia, scuola, ... Secondo ilgiorno.it