Treno per l' aeroporto di Palermo i pendolari reclamano fermata alla stazione di Agrigento Bassa

I pendolari di Agrigento chiedono l'attivazione della fermata alla stazione di Agrigento Bassa sui treni diretti all'aeroporto di Palermo. Attualmente, pochi treni collegano le due città, rendendo difficile per i viaggiatori raggiungere l'aeroporto con comodità. La richiesta mira a migliorare la mobilità e facilitare gli spostamenti tra Agrigento e Palermo, offrendo un servizio più efficiente e accessibile ai pendolari.

Fermata ad Agrigento Bassa per quei pochi treni rimasti che collegano Agrigento con l'aeroporto di Palermo. Un convoglio che da Termini Imerese muova verso la città dei Templi alle 13,3013,40 e coincidenze. Il comitato pendolari Agrigento-Canicattì-Palermo torna a reclamare un incontro con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Linea 1 Metro Napoli, stop alla fermata Garibaldi: migliaia di pendolari appiedati Leggi anche: Caos alla stazione Termini, ritardi di oltre 5 ore e rabbia tra i pendolari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nuovi disagi per i pendolari: sciopero del 12 gennaio confermato; Treni in ritardo o cancellati nel Torinese, la spiegazione di Trenitalia: “Il freddo provoca difficoltà”. Treni per i pendolari in linea lenta, i nuovi convogli veloci potranno essere una soluzione - PERUGIA «Tutti a parlare di aree interne e lotta allo spopolamento, ma senza servizi si uccidono le potenzialità dei nostri territori», Damiano Bernardini è il sindaco di Baschi, meno di tremila ... ilmessaggero.it Scioperi treni gennaio 2026: calendario completo, date e fasce di garanzia - Fasce garanzia Trenitalia, Trenord, Italo. quotidianomotori.com

Treni cancellati, inutile andare in stazione questo giorno: pendolari inferociti - Sono previste diverse cancellazioni di treni in una giornata che rischia di trasformarsi in un incubo per i pendolari. diregiovani.it

Taxi o Treno per andare dall'aeroporto a Bangkok Il video completo lo puoi vedere sul canale Youtube ViaggioVero. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.