C’è un rituale che in Italia resiste a tutto: mode, piattaforme, persino al cambio delle generazioni. È quello dei film di Natale. Ogni dicembre tornano puntuali, riveduti e corretti solo dall’HD, ma sempre uguali a se stessi. E non è un caso. I numeri parlano chiaro: anche nel 2025, gli italiani continuano a rifugiarsi negli stessi titoli, anno dopo anno, come in una coperta emotiva condivisa. I film di Natale più visti in Italia: il potere degli evergreen. In cima alle classifiche italiane, tra streaming e televisione, c’è ancora lui: Mamma ho perso l’aereo. Un primato che non conosce flessioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Film di Natale, perché continuiamo a guardarli ogni anno (e viaggiamo nei loro luoghi iconici)

Leggi anche: Film di Natale: l'amore non va in vacanza, ma noi sì. Perché riguardiamo ogni anno questo film ormai diciottenne?

Leggi anche: Perché la trama dei film romantici di Natale è sempre la stessa e, soprattutto, perché ci ostiniamo a guardarli?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Film di Natale, perché continuiamo a guardarli ogni anno (e viaggiamo nei loro luoghi iconici) - Dai grandi classici come Mamma ho perso l’aereo alle esperienze immersive di Disneyland Paris con Frozen, il cinema ... panorama.it