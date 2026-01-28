Treni | febbraio inizia con uno sciopero

Questa mattina, in Lombardia, molti pendolari si sono trovati in difficoltà. Dalle tre di lunedì, lo sciopero proclamato dal sindacato ORSA ha bloccato gran parte dei treni, causando ritardi e cancellazioni. La circolazione ferroviaria resta sotto pressione, e le persone si preparano a dover trovare alternative per tornare a casa. La protesta si concluderà alle due di martedì.

Dalle ore 03:00 di lunedì 2 febbraio alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026 il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App dell'azienda. L'invito ai viaggiatori è quello di prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Sondrio usa la nostra Partner App gratuita!🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Treni Febbraio

All'inizio del 2026, i trasporti ferroviari italiani si fermano per 24 ore a causa di uno sciopero del personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Nel mese di febbraio, è previsto un nuovo sciopero di 24 ore nel settore ferroviario, organizzato dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Treni Febbraio

Argomenti discussi: CTB – Eccoci qui; Treni, un nuovo sciopero di 24 ore in programma a febbraio; Metro ferma e treni limitati, il weekend nero per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino; Linea Torino–Ciriè–Germagnano, lavori sulla tratta: cambia la circolazione dei regionali.

Tutti gli scioperi di febbraio. Treni, aerei e autobus, le date da segnareUna nuova ondata di scioperi è prevista per febbraio 2026: stop a treni, aerei, bus e mezzi pubblici in diverse giornate. Ecco le date e le fasce di garanzia. money.it

Scioperi treni febbraio 2026: disagi su Trenord e Gruppo FSA febbraio 2026 sono previsti alcuni scioperi dei treni che potrebbero creare disagi rilevanti alla mobilità ferroviaria nelle prime e nelle ultime settimane del mese. missionline.it

L’’appuntamento è sabato 14 febbraio, dalle 8,30 alle 15,30. Torna infatti la manifestazione organizzata dal vicentino Giulio Dionisi, appassionato di treni sin da piccolo, un’occasione preziosa per ammirare i lavori di una trentina di espositori provenienti da og - facebook.com facebook