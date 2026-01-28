Treni | febbraio inizia con uno sciopero
Questa mattina, in Lombardia, molti pendolari si sono trovati in difficoltà. Dalle tre di lunedì, lo sciopero proclamato dal sindacato ORSA ha bloccato gran parte dei treni, causando ritardi e cancellazioni. La circolazione ferroviaria resta sotto pressione, e le persone si preparano a dover trovare alternative per tornare a casa. La protesta si concluderà alle due di martedì.
Dalle ore 03:00 di lunedì 2 febbraio alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026 il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App dell'azienda. L'invito ai viaggiatori è quello di prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Sondrio usa la nostra Partner App gratuita!🔗 Leggi su Sondriotoday.it
