Trasporti il 2026 inizia con un sciopero | i treni si fermano per 24 ore

All'inizio del 2026, i trasporti ferroviari italiani si fermano per 24 ore a causa di uno sciopero del personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta, promossa da sigle sindacali autonome a livello nazionale, coinvolge i principali operatori del settore e provoca disagi nelle reti ferroviarie di tutto il paese.

Il 2026 inizia subito con uno sciopero dei trasporti. In particolare a incrociare le bracca per 24 ore è il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che aderisce così a una protesta promossa su scala nazionale da alcune sigle sindacali autonome.Lo sciopero è previsto dalle. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

