Treni un nuovo sciopero di 24 ore in programma a febbraio

Nel mese di febbraio, è previsto un nuovo sciopero di 24 ore nel settore ferroviario, organizzato dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb. L'agitazione interesserà l'intera giornata di sabato 28 febbraio, portando possibili disagi ai servizi di trasporto. È importante pianificare eventuali spostamenti in anticipo e consultare gli aggiornamenti ufficiali per evitare inconvenienti.

A scioperare è il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Possibili disagi anche per i pendolari novaresi e del Vco L'agitazione è stata indetta dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb ed è in programma per l'intera giornata di sabato 28 febbraio. A inizio mese, il 2 febbraio, è inoltre già in programma uno sciopero di 23 ore che interessa il personale Trenord. A scioperare, questa volta, sarà il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato. Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti, i treni saranno a rischio dalle 21 del 27 alla stessa ora del 28 febbraio.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Treni Sciopero

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Treni Sciopero

Argomenti discussi: Ufficiale un altro sciopero dei trasporti, nessuna fascia di garanzia: gli orari; Stop ai treni RFI nell'area di Bologna; Macchinisti spagnoli sul piede di guerra, tre giorni di sciopero; Spagna, dopo gli incidenti ai treni Sánchez finisce nel mirino: proclamati tre giorni di sciopero.

Nuovo sciopero nazionale dei treni, disagi e cancellazioni: ecco quandoTORINO – Uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – il primo del nuovo anno – è stato indetto dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 ... quotidianopiemontese.it

Sciopero dei treni del 12 e 13 gennaio 2026: disagi in vista in Lombardia (e non solo). Gli orari e tutte le informazioni utiliIncrociano le braccia i lavoratori di Trenord, ma l'agitazione potrebbe coinvolgere anche il personale delle altre compagnie. Non sono esclusi ritardi e cancellazioni di corse ... today.it

Treni, nuovo stop di un mese sulla linea Bari-Taranto: corse cancellate, variazioni di orari e corse bus. Ecco tutte le modifiche x.com

Attenzione Grave criticità sulla linea Milano-Varese-Treviglio per un nuovo scontro al passaggio a livello di Parabiago Treni rallentati #parabiago - facebook.com facebook