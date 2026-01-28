Tre cose su Anghiari tre piccoli documentari in programma domenica

Tre cose su Anghiari, tre piccoli documentari saranno proiettati domenica 1 febbraio alle 17,30 al teatro dei Ricomposti. L’evento, pensato per far conoscere meglio il paese, è aperto a tutti e promette di mostrare aspetti poco conosciuti di Anghiari.

Arezzo, 28 gennaio 2026 –  1 febbraio alle 17,30 al teatro dei Ricomposti.  Anghiari 1960 . Immagini uscite dalla macchina del tempo: un paese che mostra ancora i segni della povertà del dopoguerra, ma con un fascino incredibile di una Toscana perduta, dalla quale molti abitanti sono stati costretti ad emigrare. La Svizzera di Anghiari di Gianni Beretta, non è altro che l’intreccio di storie di anghiaresi che a partire dagli anni `’50 e ’60 sono emigrati nel Canton Ticino facendo famiglia lassù e tornando magari in Valtiberina in età matura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

