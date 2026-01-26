Un giovane su tre ipofertile in UniCamillus programma prevenzione infertilità

Un nuovo programma di prevenzione dell’infertilità promosso da UniCamillus si rivolge ai giovani italiani, in particolare agli uomini, evidenziando una preoccupante diminuzione della fertilità maschile nel Paese. Con un giovane su tre ipofertile, l’iniziativa mira a sensibilizzare e offrire strumenti preventivi per preservare la salute riproduttiva. Un approccio che, attraverso l’informazione e la prevenzione, può contribuire a migliorare il futuro delle nuove generazioni.

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - La fertilità maschile dei giovani italiani è in notevole diminuzione. Negli ultimi anni, negli uomini tra i 18 e i 20 anni il numero degli spermatozoi si è ridotto del 25%. Su mille ragazzi, il 33,4% è già ipofertile e l'11,7% è a rischio infertilità. Il fenomeno si osserva soprattutto in giovani che vivono in aree metropolitane. Questi dati poco confortanti, secondo gli esperti, contribuiscono in maniera significativa all'attuale calo demografico italiano: in Italia circa il 15% delle coppie soffre di infertilità, contro il 10-12% della media globale. Per affrontare quella che viene ormai considerata una vera sfida di salute pubblica, l'università UniCamillus - in collaborazione con i centri di medicina della riproduzione Alma Res e Villa Mafalda - lancia il progetto Mip (Male infertility prevention), il primo screening sistematico sulla salute riproduttiva maschile rivolto alla propria popolazione studentesca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

