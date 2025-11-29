Città della Pieve | coppia trovata morta in casa Uccisi a colpi di pistola

Ipotesi di femminicidio-suicidio in un'abitazione di Pò Bandino, frazione nel territorio di Città della Pieve (Perugia), dove sono stati rinvenuti senza vita i corpi di un uomo e di una donna. Entrambi avevano sui 60 anni e vivevano nella zona, al confine tra Umbria e Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Città della Pieve: coppia trovata morta in casa. Uccisi a colpi di pistola

