Perugia coppia trovata morta in casa | uccisi a colpi di pistola

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita, entrambi uccisi da colpi di pistola, nella villetta al 17 di via Sardegna, a Po' Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. E' successo intorno alle 13. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini. Non è esclusa, al momento, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

