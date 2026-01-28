Tre cadaveri trovati in un bosco nel Messinese erano tutti cacciatori uccisi a colpi di pistola

Questa mattina, nel bosco vicino a Montagnareale, sono stati trovati i corpi di tre uomini. Tutti erano cacciatori e avevano colpi di pistola sul corpo. La polizia è sul posto, ancora senza spiegazioni sul motivo dell’omicidio. La zona è chiusa e le indagini sono in corso.

È giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Tre cacciatori crivellati da colpi di pistola in un bosco Si tratterebbe di tre cacciatori, che erano usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. Sul posto il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo. Il rinvenimeto è avvenuto in una zona boschiva di contrada Caristia. Cosa è successo Le tre vittime sono state identificate ma non sono state rese note le generalità. Montagnareale è un piccolissimo comune messinese, sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti

