Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco giallo nel Messinese | indagini in corso

Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco nel Messinese

Tre corpi sono stati trovati in un bosco a Montagnareale, nel Messinese. A scoprire i cadaveri è stato un passante che ha chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi abbia sparato. I corpi presentano numerosi colpi di arma da fuoco. La zona è stata messa sotto sequestro e si cerca di raccogliere eventuali testimonianze. La scena lascia molti dubbi e ora gli investigatori lavorano per risalire

Tre cadaveri sono stati trovati in una zona boschiva a Montagnareale (Messina). A lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. I corpi sembra apparterebbero a tre uomini usciti di casa in mattinata per una battuta di caccia. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso

Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco del Messinese

Questa mattina, i corpi di tre persone sono stati scoperti in un bosco di Montagnareale, nel Messinese.

