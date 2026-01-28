Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco giallo nel Messinese | indagini in corso

Tre corpi sono stati trovati in un bosco a Montagnareale, nel Messinese. A scoprire i cadaveri è stato un passante che ha chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi abbia sparato. I corpi presentano numerosi colpi di arma da fuoco. La zona è stata messa sotto sequestro e si cerca di raccogliere eventuali testimonianze. La scena lascia molti dubbi e ora gli investigatori lavorano per risalire

Tre cadaveri sono stati trovati in una zona boschiva a Montagnareale (Messina). A lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. I corpi sembra apparterebbero a tre uomini usciti di casa in mattinata per una battuta di caccia. Indagini in corso. Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco del Messinese Questa mattina, i corpi di tre persone sono stati scoperti in un bosco di Montagnareale, nel Messinese. Messina, tre cadaveri crivellati di colpi trovati nel bosco di Montagnareale: erano tutti cacciatori Erano usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell'azione di una quarta persona. Messina, il giallo: tre cadaveri crivellati di proiettili trovati nel bosco Montagnareale Messina, 28 gennaio 2026 - Sta prendendo i contorni del giallo il ritrovamento nel messinese, nella zona di Montagnareale, dei corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola. I carabinieri li ...

