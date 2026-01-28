Messina trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale | indagini in corso

La polizia ha trovato tre uomini morti nel bosco di Montagnareale, nel Messinese. I corpi sono stati scoperti dopo una segnalazione e presentano diversi colpi di pistola. Le indagini sono in corso per capire cosa sia successo.

(Adnkronos) – E' giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Si tratterebbe di tre cacciatori, che erano usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. Sul posto il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo.

