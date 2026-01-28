Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco del Messinese

Questa mattina, i corpi di tre persone sono stati scoperti in un bosco di Montagnareale, nel Messinese. Le vittime sono state trovate crivellate di colpi in un’area isolata di contrada Caristia. La scena è stata scoperta da alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Ora gli investigatori cercano di capire cosa sia successo.

Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale ( Messina ), in una zona boschiva di contrada Caristia. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. I corpi di tre uomini, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d’arma da fuoco. Le 3 vittime erano a caccia. I tre erano usciti stamattina per una battuta di caccia. Sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Le tre vittime sono state identificate ma non sono state rese note le generalità. Montagnareale è un piccolissimo comune messinese, sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

