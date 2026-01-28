Giallo a Messina tre uomini trovati morti nel bosco | corpi crivellati di colpi accanto i fucili da caccia

Tre uomini sono stati trovati morti in un’area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. I loro corpi sono stati trovati crivellati di colpi, con i fucili da caccia accanto a loro. La scena sembra un vero e proprio giallo, ancora da chiarire cosa sia successo. La polizia sta indagando, ma al momento non ci sono dettagli certi sulla dinamica.

I corpi di tre uomini sono stati trovati crivellati di colpi oggi in una zona boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina. I tre, secondo quanto sin qui ricostruito, erano usciti stamattina per una battuta di caccia. Stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco. Tutti e tre le vittime sono state trovate con il fucile da caccia accanto. Dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Le tre vittime sono già state identificate ma non sono state rese note le generalità. In aggiornamento L'articolo proviene da Open.

