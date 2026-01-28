Un uomo di 47 anni, Salvatore Servidio, è morto dopo essere stato investito da un furgone sulla statale 18 a Scalea. La vittima stava aiutando un automobilista in panne in una zona poco illuminata, quando è stato travolto. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 26 gennaio. Servidio viveva a Grisolia e il suo gesto di solidarietà si è trasformato in tragedia in pochi secondi. La strada si è riempita di sirene e di domande senza risposta, mentre i soccorritori hanno tentato di rianim

Un gesto di altruismo si è trasformato in tragedia sulla strada statale 18, a Scalea, nel Cosentino. Salvatore Servidio, 47 anni, residente a Grisolia, ha perso la vita nella serata di lunedì 26 gennaio dopo essere stato investito da un furgone mentre stava prestando soccorso a un altro automobilista rimasto in difficoltà in un tratto poco illuminato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era fermato con la propria auto per aiutare un conducente in panne quando è sopraggiunto il mezzo che lo ha travolto. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato a prestare aiuto ed è fuggito, lasciando Servidio sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Travolto mentre aiuta un automobilista in panne: muore sulla statale

