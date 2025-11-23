Travolto e ucciso sotto casa da un’auto a 19 anni sulla statale Regina | donati gli organi di Pietro Mastaglio

Domaso (Como), 23 novembre 2025 – È uscito di casa all’alba, quando era ancora buio, per andare al lavoro, ma al lavoro non è mai arrivato e non ci arriverà mai più. È morto Pietro Mastaglio, il 19enne di Domaso che giovedì mattina presto è stato investito praticamente sotto casa mentre attraversava la Statale Regina: doveva raggiungere la sua auto dall’altra parte della strada per poi recarsi al lavoro. Il gesto d’altruismo . Una parte di Pietro continua però in qualche modo a vivere: i familiari hanno infatti acconsentito alla donazione degli organi, come avrebbe voluto lui. Pietro era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato trasferito d’urgenza subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolto e ucciso sotto casa da un’auto a 19 anni sulla statale Regina: donati gli organi di Pietro Mastaglio

