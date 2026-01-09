Montichiari travolta da camion | morta donna

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente a Montichiari, in provincia di Brescia, coinvolgendo un camion e provocando la morte di una donna. L’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Montichiari (Brescia), 9 gennaio 2026 – Drammatico incidente questa mattina, venerdì 9 gennaio 2026, a Montichiari, in provincia di Brescia. Tutto è successo stamane, quando era da poco passato mezzogiorno. L’allarme è scattato in via Rampina di San Giorgio, dove una donna è stata investita da un pezzo pesante. Per la donna non c’è stato nulla da fare. PIOLTELLO - 13-12-2025 - ARCHIVIO - 20ENNE ACCOLTELLATO E PORTATO IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO - SOCCORSI - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO L’arrivo dei soccorritori . Sul posto, inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), sono intervenuti i sanitari con un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montichiari, travolta da camion: morta donna Leggi anche: Travolta in bicicletta da un camion: Antonella è morta sul colpo Leggi anche: In bici lungo la Provinciale, donna travolta e uccisa da un camion Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ghedi, ciclista travolta da un camion: morta donna di 62 anni. Montichiari, travolta da camion: morta donna - Montichiari (Brescia), 9 gennaio 2026 – Drammatico incidente questa mattina, venerdì 9 gennaio 2026, a Montichiari, in provincia di Brescia. ilgiorno.it

Montichiari, morta una donna investita da un camion - Il mezzo pesante stava effettuando una manovra, quando ha travolto la vittima ... giornaledibrescia.it

Al Centro Fiera Montichiari mercato aperto anche a Santo Stefano venerdì 26 dicembre - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.