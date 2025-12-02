HIV remissione duratura per il settimo paziente al mondo Trapianto con cellule staminali per trattare la leucemia
Un altro paziente, per la precisione il settimo al mondo, ha raggiunto lo straordinario obiettivo di remissione duratura dall’HIV dopo un trapianto di cellule staminali. Solo che questa volta, il donatore di staminali possedeva solo una copia del gene mutato resistente al virus e non due come nei casi precedenti di remissione. Questo significa che si estende il bacino di potenziali donatori. L’annuncio, che arriva dalle pagine della rivista Nature, riguarda un uomo di 60 anni di Berlino. La remissione sarebbe avvenuta dopo un trapianto di cellule staminali che si sarebbe reso necessario per curare la leucemia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Il piano di pace americano per l'Ucraina fa tornare alla memoria la Conferenza di Monaco, nel 1938, quando Francia e Regno Unito permisero a Hitler di annettere alla Germania la regione cecoslovacca dei Sudeti in cambio di una 'pace duratura'. Un anno d - facebook.com Vai su Facebook
Il settimo paziente al mondo è libero dal virus dell'Hiv dopo un trapianto di cellule staminali - Questa volta, sono state trasmesse quelle contenenti una sola copia del gene mutato noto per conferire resistenza all'Hiv. Riporta wired.it
I ricercatori sembrano sulla buona strada per ottenere una remissione duratura dall’infezione da HIV - Promettenti studi clinici basati su anticorpi ingegnerizzati suggeriscono che una "cura funzionale" potrebbe essere a portata di mano ... Si legge su lescienze.it
HIV: sette anni senza virus grazie a un trapianto atipico - Gli scienziati ipotizzano un nuovo meccanismo: le cellule del donatore eliminano quelle del paziente prima che il virus possa colpire. Come scrive msn.com