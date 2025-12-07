Tramvia si amplia il cantiere sui viali
La prossima sarà una nuova settimana di lavori per la tramvia che porterà a Bagno a Ripoli, un cantiere che sta andando con grande velocità. Dalla sera di mercoledì 10 dicembre scatterà la nuova fase dei lavori in viale Giovine Italia. Nel dettaglio, dalle 21 il cantiere lato centro si amplierà nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina: saranno garantite sempre due corsie per la circolazione in direzione di piazza Piave e la corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e viale Giovine Italia in direzione di via dell’Agnolo (con l’utilizzo della nuova viabilità appena realizzata lato Archivio di Stato). 🔗 Leggi su Lanazione.it
