13 dic 2025

Una tragica perdita si è verificata nel carcere di Livorno Sabato 13 dicembre, quando un detenuto di 31 anni è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un arresto cardiaco. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale e tra le autorità penitenziarie.

Tragedia a Livorno nella mattina di questo sabato 13 dicembre, dove un uomo di 31 anni è morto in seguito a un arresto cardiaco nel carcere delle Sughere. A dare l'allarme è stato un altro detenuto il quale, non sentendo più il respiro profondo del compagno di cella che stava dormendo, ha. Livornotoday.it

tragedia nel carcere di livorno detenuto muore nel sonno a 31 anni

