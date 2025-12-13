Tragedia nel carcere di Livorno detenuto muore nel sonno a 31 anni

Una tragica perdita si è verificata nel carcere di Livorno Sabato 13 dicembre, quando un detenuto di 31 anni è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un arresto cardiaco. L'episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale e tra le autorità penitenziarie.

Tragedia a Livorno nella mattina di questo sabato 13 dicembre, dove un uomo di 31 anni è morto in seguito a un arresto cardiaco nel carcere delle Sughere. A dare l'allarme è stato un altro detenuto il quale, non sentendo più il respiro profondo del compagno di cella che stava dormendo, ha.

