Dimessa dall' ospedale bimba di 2 anni muore dopo poche ore | disposta l' autopsia La tragedia è avvenuta nel Bellunese

18 nov 2025

Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna (Belluno ) poche ore dopo essere stata dimessa dallospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. Lo scrivono il Mattino di Padova e il Gazzettino. La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. L’Ulss. 🔗 Leggi su Feedpress.me

