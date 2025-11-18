Dimessa dall' ospedale bimba di 2 anni muore dopo poche ore | disposta l' autopsia La tragedia è avvenuta nel Bellunese
Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna (Belluno ) poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. Lo scrivono il Mattino di Padova e il Gazzettino. La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. L’Ulss. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
#Dimessa dall'ospedale, #muore dopo poche ore una #bimba di 2 anni. Era stata portata al pronto soccorso il giorno prima (venerdì) per problemi respiratori che l'affligevano da qualche tempo. La famiglia ha presentato un esposto per accertare le valutazio Vai su X
https://terninrete.it/notizie-di-terni-terni-dimessa-dallospedale-con-lago-al-braccio/ - facebook.com Vai su Facebook
Borgo Valbelluna, bimba di 2 anni dimessa dall'ospedale muore dopo poche ore - Era stata visitata al pronto soccorso di Feltre per febbre e affanno, con esami risultati regolari. Lo riporta rainews.it
Dimessa dall’ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore: aperta un’inchiesta - Una bambina di due è morta a Feltre poche ore dopo la dimissione dall’ospedale; Procura apre inchiesta e disposta autopsia. Come scrive blitzquotidiano.it
Dimessa dall'ospedale, la bimba di 2 anni muore dopo poche ore - Sul caso indaga la Procura, e intanto è stata disposta l'autopsia. msn.com scriveerror code: 500