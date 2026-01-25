Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno La sorella di Federica Torzullo | Tragedia nella tragedia

Anguillara Sabazia si trova in lutto dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo ha espresso il dolore condiviso dalla comunità, sottolineando il peso di questa perdita. In un momento di grande tristezza, si cercano parole che possano lenire il dolore, anche se il silenzio sembra essere l’unica risposta possibile di fronte a questa tragedia.

«Non ci sono parole ma solo silenzio. Sono ore di ulteriore dolore profondo per Anguillara Sabazia e per me personalmente». Lo scrive in un lungo post sui social il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, dopo aver appresso la notizia della morte dei genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati sabato nella loro villetta. «La notizia della morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno mi colpisce come sindaco e ci colpisce come Amministrazione e Comunità, ma prima ancora come persone che hanno condiviso un percorso umano e istituzionale con Maria, che ha servito questa Città come assessore con impegno e dedizione», scrive il sindaco.🔗 Leggi su Open.online

Caso Torzullo, la confessione di Carlomagno sotto esame: La Procura di Civitavecchia sta approfondendo la versione fornita da Claudio Carlomagno, che ha ammesso l’uccisione dell’ex moglie Federica Torzullo avvenuta il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia... - facebook.com facebook

È stato ritrovato sotto due metri di terriccio il corpo di Federica Torzullo, la giovane donna sparita ad Anguillara dieci giorni fa. È stato arrestato il marito, contro il quale da giorni si accumulavano indizi di colpevolezza. Purtroppo la scia dei femminicidi non si fer x.com