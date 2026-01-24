Federica Torzullo i genitori del marito Claudio Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di Anguillara

Federica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un tragico episodio. Recentemente, i genitori di Claudio si sono tolti la vita nella loro abitazione di Anguillara, contribuendo a un quadro di grande dolore e mistero attorno alla vicenda.

I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono entrambi tolti la vita nella loro villetta di Anguillara, in via Tevere. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati impiccati dai carabinieri che hanno fatto irruzione dentro la casa. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto estremo e se sia o meno legato alla tragedia che ha colpito la famiglia dopo l'omicidio della nuora. Il figlio Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, si trova nel carcere di Civitavecchia da domenica scorsa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

