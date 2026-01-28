Traffico Roma del 28-01-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 di questa sera, le strade di Roma sono rimaste in parte bloccate da diversi incidenti e lavori. Un incidente tra le Ardeatine ha causato code a tratti sulla carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina. Su via Appia Antica, rallentamenti e rallentamenti si sono verificati tra via Ardeatina e via Cilicia, mentre un smottamento ha portato alla chiusura di un tratto di via di San Sebastiano con il traffico che scorre a senso unico alternato. Sul fronte tangenziale, ci sono code tra Corso di

Luceverde Roma dentro un incidente tra Ardeatine doppia code a tratti in carreggiata interna per traffico tra Tiburtina e Prenestina incidente su via Appia Antica rallentamenti e code tra via Ardeatina e via Cilicia su via Ardeatina per uno smottamento transito a senso unico alternato tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella in abitabili quindi ripercussioni per il traffico Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via Salaria lavori Questa notte a sottovia Ignazio Guidi chiuso dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina in direzione piazza della Croce Rossa viale Regina Margherita per le provenienze da Piazzale Flaminio uscita obbligatoria verso via Lucania lavori di notte anche sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio in fascia oraria 216 chiusura tra Piazza Gentile da Fabriano e Largo Antonio Sarti Indire Piazzale delle Belle Arti altri lavori sulla diramazione di Roma Sud chiusa tra le 22 e le 5 tra San Cesareo e l'auto sole in questa direzione ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-01-2026 ore 20:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 01-01-2026 ore 20:30 Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento. Traffico Roma del 28-01-2026 ore 07:30 Alle sette e trenta di questa mattina, il traffico a Roma è ancora molto intenso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Modifiche alla viabilità; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Roma, al Grande Raccordo Anulare la maglia nera del traffico. Viabilità fluida sulle strade residenziali. Traffico Roma del 28-01-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro un incidente tra Ardeatine doppia code a tratti in carreggiata interna per traffico tra Tiburtina e Prenestina incidente su via ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale a ... romadailynews.it Allagamenti diffusi bloccano il traffico a Roma: soccorsi in azione per la caduta di un albero ad alto fusto. Un'auto si è ribaltata, mentre la Laurentina cede alla pioggia (VIDEO) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.