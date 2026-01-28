Traffico Roma del 28-01-2026 ore 07 | 30

Alle sette e trenta di questa mattina, il traffico a Roma è ancora molto intenso. La causa principale resta il grande raccordo anulare, dove si formano code tra la Caterina e la prima uscita. Sull’esterno, invece, un incidente sulla strada tra Palestina e Niccolò blocca il traffico, mentre sulla A24 in direzione L’Aquila e Teramo si registrano rallentamenti. La Tangenziale est è congestionata tra Ponte delle Valli e viale Campi Sportivi, vicino allo Stadio Olimpico. La situazione peggiora di ora in ora, con aumenti di veicoli soprattutto nelle

Luceverde Roma dai trovati cosa è sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la Caterina e la prima causa del traffico intenso mentre in esterno è un incidente la causa delle cose tra la Palestina era Niccolò documenti sull'intero percorso tattoo Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo in direzione della tangenziale est mentre sulla stessa tangenziale est e il traffico è in coda tra Ponte delle Valli viale Campi Sportivi Stadio Olimpico sempre a causa del traffico intenso e data l'ora si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali consolari netta da Roma a complicare gli spostamenti anche il maltempo traffico in coda sulla via Salaria e sulla via Cassia rispettivamente dell'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est e dal Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti altri file sulla via di Boccea tra via Cornelia a via di Acquafredda e sulla via trionfale da ipogeo degli Ottavi e fino all'Ospedale San Filippo Neri naturalmente verso Roma rallentano il traffico sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la via Valentina il quadrante Sud rallentamenti e code sulla via Cristoforo Colombo a parte dall'infernetto verso il centro città stessa situazione sulla via Pontina da Pomezia al grande raccordo anulare per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

