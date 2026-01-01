Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento. L'intero anello del raccordo anulare presenta rallentamenti a causa di un incidente. Inoltre, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo si registrano congestioni tra Castel Madama e Tivoli. Lavori notturni interessano la via Flaminia con transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, in vigore fino al 31 gennaio.

Luceverde Roma Buonasera scorrevole Al momento il traffico sulle consolari è lungo l'intero anello del raccordo anulare per un incidente ancora qualche rallentamento sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Castel Madama e Tivoli verso Roma lavori da stasera interesseranno la via Flaminia con transito a senso unico alternato tra Corso di Francia & via Francesco Nitti tutte le notti fino al 31 gennaio nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del mattino successivo come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Francesca Ilaria tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2026 ore 20:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Limitazione circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo e nelle vie e piazze limitrofe in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2026; La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico; Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni; Natale 2025 sulle strade: i giorni da bollino rosso e nero. I consigli per evitare il traffico.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera scorrevole Al momento il traffico sulle consolari è lungo l'intero anello del raccordo anulare per un incidente ancora ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30 - teramo alla barriera di Roma Est verso Roma stessa situazione sulla diramazione Roma ... romadailynews.it

Salerno, traffico paralizzato su corso Garibaldi e via Roma nella serata della vigilia di Capodanno. salernonotizie.it - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Riaperta al traffico via Eudes. percorso regolare per 088 e 892 x.com