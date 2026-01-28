Traffico Lazio del 28-01-2026 ore 17 | 30

Traffico in tilt questa sera a Roma e dintorni. Code e rallentamenti si registrano su diverse strade, tra lavori e maltempo. Sulla A24, tra Portonaccio e il raccordo anulare, ci sono lunghe file, mentre sul Raccordo Anulare si segnalano code tra via Laurentina e La Romanina. La Pontina è congestionata dall’uscita di Fossignano fino ad Aprilia, a causa di rallentamenti legati anche alle piogge intense e agli allagamenti. Chiusa al momento via della Stazione Tiburtina e piazzale Tiburtina, lavori

luce verde Lazio ben trovati alle porte della capitale sull'autosole code per lavori tra Guidonia Montecelio a Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze ripercussioni sulla diramazione di Romano infila dalla barriera alla Autosole consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata esterna tra via Laurentina e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e casini Jaco da tratti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio a raccordo anulare a che sulla Pontina e rallentamenti e code a partire dall'uscita di Fossignano Vallelata fino ad Aprilia in direzione di Latina spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali allagamenti su Molte strade della capitale ed è chiusa proprio per allagamenti via della Stazione Tiburtina piazzale della stazione Tiburtina e via Pietro l'Eremita prorogati al 15 marzo e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta quindi chiuse in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 sempre in tema di lavori Questa notte sulla diramazione di Roma Sud a partire dalle 22 a chiusura dell'autostrada tra San Cesareo il bivio per la Roma Napoli in questa direzione la riapertura per domani mattina alle 5 altri lavori sul tratto Roma Napoli della A1 chiusa sempre tra le 22 alle 5:03 e Valmontone in direzione Roma bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

