Affidata a Miriam Carmen Di Staso la direzione della farmacia ospedaliera FOTO

Lunedì 29 dicembre, Miriam Carmen Di Staso è stata nominata direttore della farmacia ospedaliera di Pescara. La nomina è stata formalizzata con la firma del contratto con il direttore generale della Asl, Vero Michitelli. Di Staso assume così la guida dell’unità operativa complessa della farmacia ospedaliera, con l’obiettivo di garantire l’efficienza e la qualità dei servizi farmaceutici in ambito ospedaliero.

A Miriam Carmen Di Staso è stata affidata la direzione della farmacia ospedaliera di Pescara.È stato sottoscritto lunedì 29 dicembre con il direttore generale della Asl, Vero Michitelli, il contratto di incarico di direttore della unità operativa complessa (Uoc) Farmacia Ospedaliera.Presente alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Affidata a Miriam Carmen Di Staso la direzione della farmacia ospedaliera [FOTO] Leggi anche: Inter-Liverpool, la direzione di gara affidata a un tedesco Leggi anche: «La farmacia ospedaliera è al collasso ma l’Ausl non ci ascolta» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Farmacia ospedaliera, direzione a Pescara affidata a Miriam Carmen Di Staso; Raffica di telefonate truffa agli anziani nel Teramano. Farmacia Ospedaliera Pescara, direzione affidata alla Dr.ssa Miriam Carmen Di Staso di Manfredonia - ssa Miriam Carmen Di Staso di Manfredonia È stato sottoscritto oggi, dalla Dr. ilsipontino.net

Farmacia Ospedaliera: direzione affidata alla Dr.ssa Miriam Carmen Di Staso È stato sottoscritto oggi il contratto di incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa Farmacia Ospedaliera della ASL di Pescara tra la Dr.ssa Miriam Carmen Di Staso e il - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.