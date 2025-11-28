A Sant' Angelo all' Esca appuntamento con il tradizionale Pastiero

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 13.00, la piazza centrale del borgo irpino si trasformerà ancora una volta in un grande laboratorio all’aperto per la tradizione de “Lo Pastiero”.Protagonista della giornata sarà il gigantesco rustico preparato con 2.000 uova, 30 chili di pasta e 50. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sant Angelo Esca Appuntamento