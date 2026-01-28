Toscana ancora nella morsa del vento | avviso valido fino a mezzanotte

La Toscana si trova ancora sotto l’impulso di una forte perturbazione. La Protezione civile regionale ha deciso di mantenere il codice giallo di allerta fino a mezzanotte, per monitorare meglio la situazione. Le raffiche di vento continuano a creare disagi e rischi, e la gente deve mantenere alta l’attenzione.

FIRENZE – La perturbazione insiste sulla regione. Non è ancora il momento di abbassare la guardia. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di confermare il codice giallo fino alla mezzanotte di oggi (28 gennaio). L’acqua continua a preoccupare. L’avviso riguarda il rischio idrogeologico per i piccoli corsi d’acqua (il reticolo minore) su tutto il territorio toscano. Attenzione più alta, invece, per i fiumi maggiori: il rischio idraulico del reticolo principale interessa in particolare il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese. Non c’è pace nemmeno sul litorale. Il mare grosso continuerà a creare disagi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Toscana vento La prima mareggiata del 2026 in Toscana. Vento forte e onde, allerta gialla in vigore fino a mezzanotte La Toscana è stata interessata dalla prima mareggiata del 2026, con vento forte e onde significative. La provincia nella morsa del maltempo: decine di interventi per vento e piogge La provincia di Brindisi è interessata da intense condizioni di maltempo, con vento forte e piogge abbondanti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Toscana vento Argomenti discussi: Italia nella morsa del maltempo, nuove piogge e nevicate in arrivo: le previsioni; Morti sul lavoro: Puglia in zona rossa, ancora nella morsa dell’insicurezza; Restate a casa: scuole chiuse e attività sospese per l'arrivo del ciclone mediterraneo; Maltempo, siamo in un lungo tunnel perturbato: mercoledì giornata peggiore. Meteo, allerta in 13 regioni: temporali a Roma, scuole chiuse in alcuni comuni e nubifragi a Napoli. Neve a nordMeteo, l'Italia ancora nella morsa del maltempo. Una perturbazione atlantica sta portando un generale peggioramento delle condizioni ... msn.com Nella morsa del Generale Inverno: gelate e strade ghiacciate. L’esperto: Temperature fino a -5Firenze, 8 gennaio 2026 – Occhio alle gelate di stamani, quando ci attendiamo fino a -5 sulla piana fiorentina e in val di Chiana. Lungo la costa, invece, le temperature oscilleranno intorno allo ... lanazione.it Maltempo in arrivo: allerta gialla su tutta la Toscana - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.