la prima mareggiata del 2026 in toscana vento forte e onde allerta gialla in vigore fino a mezzanotte

La Toscana è stata interessata dalla prima mareggiata del 2026, con vento forte e onde significative. L’allerta gialla, in vigore fino a mezzanotte, segnala condizioni di mare agitato sulla costa, in particolare nel Lido di Camaiore. Questa perturbazione si inserisce in un quadro meteorologico che prevede un calo delle temperature in vista del ponte dell’Epifania.

Lido di Camaiore (Lucca), 2 gennaio 2026 – In attesa di un nuovo, brusco calo delle temperature in vista del ponte dell’Epifania, questa mattina, 2 gennaio, la Toscana si è risvegliata con la prima vera mareggiata del 2026. Forti raffiche di Libeccio e onde molto alte stanno caratterizzando tutto il litorale dalla provincia di Livorno fino alla Versilia e alla costa apuana. Previsioni rispettate dopo l’allerta gialla emessa nella giornata di ieri, 1 gennaio, dalla sala operativa della protezione civile regionale. La prima mareggiata del 2026 in Versilia Onde alte e vento forte. Le raffiche di Libeccio, previste fino a 80-100 kmh, stanno battendo soprattutto sulla costa versiliese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

