La provincia nella morsa del maltempo | decine di interventi per vento e piogge
La provincia di Brindisi è interessata da intense condizioni di maltempo, con vento forte e piogge abbondanti. Durante la giornata di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cercano di limitare i danni causati da questo episodio meteorologico.
BRINDISI - Alberi caduti e allagamenti: il maltempo sferza la provincia di Brindisi. I vigili del fuoco, nel Brindisino, hanno compiuto decine di interventi, oggi, domenica 25 gennaio 2026. Il forte vento e le piogge hanno imperversato da nord a sud, nel Brindisino. Nel momento in cui si scrive.🔗 Leggi su Brindisireport.it
La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoLa Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento.
Italia di nuovo nella morsa del maltempo, nuova allerta meteo: forti piogge e neve in arrivoL’Italia si trova nuovamente sotto l’effetto di condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta che prevede intense piogge e nevicate.
Allerta Meteo - Il Punto. Messina e provincia nella morsa di pioggia e vento: Alto rischio alluvioni su jonica. Sindaci De Luca e Lo Giudice sotto un’onda in diretta. E proroga chiusure scuole messinesi - facebook.com facebook
La provincia etnea nella morsa del maltempo, allerta gialla per domenica 18 gennaio x.com
