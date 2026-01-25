La provincia nella morsa del maltempo | decine di interventi per vento e piogge

La provincia di Brindisi è interessata da intense condizioni di maltempo, con vento forte e piogge abbondanti. Durante la giornata di oggi, i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cercano di limitare i danni causati da questo episodio meteorologico.

