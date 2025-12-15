Omicidio Cicerale allarme di ' Con San Severo' | Agricoltori lasciati soli senza adeguati controlli

Anna Maria Damone e Leonardo Irmici, consiglieri comunali di San Severo, lanciano l'allarme sicurezza dopo la morte violenta di Gaetano Cicerale, l'imprenditore agricolo 49enne assassinato il 12 dicembre davanti al cancello della sua masseria alla periferia di San Severo: “L'omicidio rappresenta. Foggiatoday.it

Ancora furti in Cilento, un arresto a Castellabate

CRIMINALITA' Omicidio Cicerale, Damone e Irmici (Con San Severo): “Preoccupante escalation di violenza e criminalità” - Damone e Irmici chiedono che l’amministrazione si faccia parte attiva, promuovendo iniziative e rafforzando il coordinamento con Prefettura ... statoquotidiano.it