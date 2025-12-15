Omicidio Cicerale allarme di ' Con San Severo' | Agricoltori lasciati soli senza adeguati controlli
Anna Maria Damone e Leonardo Irmici, consiglieri comunali di San Severo, lanciano l'allarme sicurezza dopo la morte violenta di Gaetano Cicerale, l'imprenditore agricolo 49enne assassinato il 12 dicembre davanti al cancello della sua masseria alla periferia di San Severo: “L'omicidio rappresenta. Foggiatoday.it
Ancora furti in Cilento, un arresto a Castellabate
CRIMINALITA' Omicidio Cicerale, Damone e Irmici (Con San Severo): “Preoccupante escalation di violenza e criminalità” - Damone e Irmici chiedono che l’amministrazione si faccia parte attiva, promuovendo iniziative e rafforzando il coordinamento con Prefettura ... statoquotidiano.it
Omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo vicino Foggia, agricoltore 49enne trovato senza vita in campagna - Omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo, si cerca il killer che ha ucciso a colpi di arma da fuoco l'agricoltore 49enne ... virgilio.it
Omicidio dell’imprenditore Gaetano Cicerale: la ferma condanna del sindaco di San Severo Lidya Colangelo: L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime la massima indignazione per l’efferato omicidio perpetrato nel tardo pomeriggio di ieri, 12 Dice - facebook.com facebook
Omicidio Cicerale, la condanna del Comune di San Severo: “Città sconvolta e preoccupata” x.com