Presentazione Coppa Italia delle Regioni 2026 | streaming in diretta

Alle 15, all’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si tiene la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026. La manifestazione si intitola “Sulle strade di Coppi e Bartali – Il ciclismo professionistico 2026” e sarà trasmessa in streaming in diretta.

Alle ore 15, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026 "Sulle strade di Coppi e Bartali – Il ciclismo professionistico 2026". Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in videocollegamento, e Roberto Pella, Presidente Lega del Ciclismo Professionistico. Dialogo con i campioni Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser (videocollegamento), Vincenzo Nibali, Giuseppe Saronni.

