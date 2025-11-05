coppa delle regioni gli under 10 delle marche chiudono al secondo posto solo dietro al lazio

Il raduno preparatorio di Tolentino ha dato i suoi frutti. Il team Marche Under 10 ha vissuto un’esperienza bellissima alla Coppa delle Regioni, disputata a Terni dal 30 ottobre al 2 novembre, chiudendo al secondo posto del girone. Sarà il Lazio ad accedere alla Final Four di Formia (27-30 dicembre), ma l’importante per i piccoli tennisti è stata la possibilità di confrontarsi con i migliori coetanei del centro-sud Italia. Una tre giorni intensa che ha visto confrontarsi i migliori Under 10 provenienti da Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Basilicata e Puglia. La squadra regionale, guidata dai capitani e maestri nazionali Marco Sposetti e Pierpaolo Cenci, ha disputato tre belle partite, mostrando di poter competere ad alti livelli divertendosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

