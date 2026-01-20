Ryanair tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026

Ryanair ha annunciato le nuove rotte per l’estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa. L’offerta si amplia con tre destinazioni, offrendo maggiori opzioni di collegamento per i viaggiatori. La programmazione, già disponibile, permette di pianificare in anticipo i viaggi estivi, con un’attenzione particolare alla comodità e alla presenza di servizi affidabili.

LE NOVITÀ. Ryanair ha annunciato il programma per l’estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa. «Per stimolare la crescita, via all’addizionale comunale». Due i nuovi aerei che saranno utilizzati nello scalo bergamasco, con 3 nuove rotte nell’estate 2026: Lemnos (Grecia), Rabat (Marocco) e Pescara (rotta ripristinata). Lo ha annunciato stamani il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, in una conferenza stampa a Milano. Ryanair prevede (per l’estate 2026) 14 milioni di passeggeri (+6%) su Bergamo. L’investimento sui 2 nuovi aerei con base a Bergamo ammonta a 2,4 miliardi di dollari, in un sistema che supporta su Orio oltre 11. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026 Ryanair rilancia per l’estate 2026: a Bergamo 3 nuove rotte e due aerei basati in piùRyanair annuncia il rilancio delle operazioni per l’estate 2026 presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con l’introduzione di tre nuove rotte e due aeromobili in più. Da Barcellona a Londra, passando per Cracovia e Malta: Ryanair svela le rotte dell’estate 2026 da PerugiaRyanair ha annunciato le rotte estive 2026 dall’aeroporto di Perugia “San Francesco d’Assisi”. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Ryanair a Perugia: dieci rotte e 80 voli settimanali per l’estate 2026; Ryanair rilancia su Ancona, cinque rotte per l’estate 2026: Ma si abolisca l’addizionale comunale; Offerta Ryanair per l’estate 2026 ad Ancona: biglietti da 29,99 euro. Come averli; Ryanair cancella la rotta Roma-Cork. Ryanair per l'estate 2026 punta su Milano: 3 nuovi aerei 'basati', 7 nuove rotte, 2 milioni di passeggeri in più - Tariffe agevolate fino a settembre a partire da 29.99 euro. Il ceo Eddie Wilson a Milano: Investimento da 3,3 miliardi di dollari Altri 4 miliardi se il Governo elimina l'addizionale che frena la co ... quotidiano.net Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026 - Ryanair ha annunciato il programma per l’estate 2026 dagli scali di Orio al Serio e Malpensa. «Per stimolare la crescita, via all’addizionale comunale». ecodibergamo.it Dopo una serie di nuove tasse imposte al settore dal governo del Belgio al settore del trasporto aereo, Ryanair è pronta a tagliare 2,2 milioni di posti su Bruxelles facebook Aeroporto Birgi, dopo otto anni è di nuovo una base Ryanair. Airgest annuncia nuove rotte invernali ed estive #ANSA x.com

