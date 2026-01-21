Harry accuse pesanti alla stampa | La vita di mia moglie un inferno

Harry, ex principe, ha espresso accuse significative nei confronti della stampa britannica durante un'udienza all’Alta Corte di Londra. In particolare, ha denunciato che la reputazione di sua moglie è stata profondamente danneggiata, descrivendo la situazione come un

"Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie un inferno assoluto": l'ex principe Harry lo ha detto all’Alta Corte di Londra, lanciando una pesante accusa alla stampa britannica, nel processo civile che lo vede contrapposto al gruppo editoriale del Daily Mail. Parlando con la voce incrinata, il duca di Sussex, che ora vive stabilmente negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Lilibet e Archie, ha parlato di un clima di pressione costante quando erano ancora nel Regno Unito. Addirittura è arrivato a definire l’operato dei tabloid come una forma di vero e proprio "stalking". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Harry contro i tabloid britannici: accuse di intercettazioni e spionaggio illegale. Via al processo #uk #londra #19gennaio #iltempoquotidiano x.com

