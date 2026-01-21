Il principe Harry in lacrime | La stampa ha reso un inferno la vita di mia moglie

Durante il processo sulle intercettazioni telefoniche, il principe Harry ha espresso il suo senso di persecuzione da parte della stampa, sottolineando come questa abbia reso difficile la vita di sua moglie e della loro famiglia. In aula, ha affermato di voler proteggere la propria privacy da una storia che si ripete, ritenendo ingiusto essere vulnerabile solo per il titolo che porta.

