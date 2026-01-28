Torino morta Luciana Berro | era stata colpita dal figlio in casa con una pistola sparachiodi

È morta Luciana Berro, la donna di 65 anni colpita in casa dal figlio con una pistola sparachiodi. L’uomo, Paolo Ferri, di 40 anni, ha sparato durante una lite e ora si trova in ospedale con le manette ai polsi. La tragedia è avvenuta a Caselle Torinese, mentre la donna cercava di difendersi. La famiglia è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire l’accaduto.

Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la donna di 65 colpita con una pistola sparachiodi dal figlio 40enne Paolo Ferri a Caselle Torinese. Dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, la donna è deceduta. L’uomo, nell’udienza di convalida dell’arresto dei giorni scorsi, si è limitato solo a dire «Mi dispiace». Per il resto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era stato proprio lui a chiamare i soccorsi dicendo «Venite, le ho sparato. Non ce la facevo più». Lo sfogo dell’uomo a un amico. Secondo le prime ricostruzioni, il 40enne avrebbe aggredito la madre attorno alle 3 di notte di sabato mentre erano nella loro casa.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Luciana Berro Torino, morta la donna colpita con pistola sparachiodi E’ morta ieri pomeriggio in ospedale la donna di 65 anni ferita nella notte di sabato dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro casa di Caselle, nel Torinese. Uccide la mamma con una pistola sparachiodi: Luciana è morta in ospedale La donna di 65 anni, Luciana Cat Berro, è morta in ospedale dopo essere stata ferita alla testa dal figlio, Paolo Ferri, nella loro casa a Caselle. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Luciana Berro Argomenti discussi: Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa: è morta in ospedale; Morta Luciana Cat Berro, colpita dal figlio con la sparachiodi: ora è omicidio; Muore Luciana Cat Berro, colpita dal figlio con una pistola sparachiodi; Caselle Torinese, morta in ospedale Luciana Cat-Berro dopo il ferimento in casa. Morta Luciana Cat Berro, la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel TorineseLeggi su Sky TG24 l'articolo Morta Luciana Cat Berro, la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese ... tg24.sky.it Morta Luciana Cat Berro, aggredita dal figlio Alessando al culmine di una liteE' morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni aggredita sabato mattina dal figlio Paolo Ferri, al culmine di una lite nella loro azienda agricola di Caselle. L'uomo di 40 anni l'aveva ... ilrisveglio-online.it Aggredita dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi: Luciana Cat Berro muore a 65 anni x.com Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la donna ferita dal figlio nella cascina di Caselle. Ora l’accusa per il fighhlio cambia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.