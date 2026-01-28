Torino morta la donna colpita con pistola sparachiodi

E’ morta ieri pomeriggio in ospedale la donna di 65 anni ferita nella notte di sabato dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro casa di Caselle, nel Torinese. La donna era rimasta gravissima dopo l’attacco e non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine hanno già arrestato il figlio, che ora dovrà rispondere di tentato omicidio.

(Adnkronos) – E’ morta nel tardo pomeriggio di ieri in ospedale, dove era ricoverata in condizioni gravissime, la donna di 65 anni colpita nella notte di sabato dal figlio con una pistola sparachiodi nel loro casa di Caselle, nel torinese. A chiamare il 112 dopo il ferimento della donna era stato lo stesso figlio poi arrestato dai carabinieri. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Torino Morte

A Caselle Torinese, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, colpendola alla testa.

Una donna di 65 anni è stata trovata ferita alla testa nella sua abitazione di Caselle Torinese, in via Torino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Torino Morte

Argomenti discussi: Donna ferita con pistola sparachiodi nel torinese, arrestato il figlio; Anna Maria Zucca è morta, Torino perde una donna che ha dedicato la vita a salvare altre donne dalla violenza; Incidente nell’Alessandrino, muore una donna di 79 anni; Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa: è morta in ospedale.

Caselle, morta la donna colpita dal figlio con una pistola sparachiodiÈ morta dopo quattro giorni di agonia all'ospedale Giovanni Bosco di Torino Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni di Caselle Torinese colpita in testa dal figlio con una pistola sparachiodi. I fatti ... rainews.it

È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel TorineseGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Explore Turin. Giulio Cercato · Happy Days. “Torino è morta". Firmato: chi non esce di casa. "Turin is dead". Signed: those who don't leave their homes. #torinocittàmorta #torino #ironico #sarcasmoitaliano #reelitalia - facebook.com facebook