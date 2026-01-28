Uccide la mamma con una pistola sparachiodi | Luciana è morta in ospedale

La donna di 65 anni, Luciana Cat Berro, è morta in ospedale dopo essere stata ferita alla testa dal figlio, Paolo Ferri, nella loro casa a Caselle. Durante la notte tra sabato e domenica, l’uomo ha usato una pistola sparachiodi, normalmente usata per abbattere animali, per colpire la madre. L’intervento dei soccorritori è stato rapido, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La polizia ha arrestato Ferri, che ora si trova in caserma, mentre si indaga sull’accaduto

Paolo Ferri ha sparato in testa alla donna, a Caselle Torinese. È stato fermato e ha già ammesso l'accaduto. L'accusa verrà modificata in omicidio È morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni a cui il figlio 40enne Paolo Ferri ha sparato in testa con una pistola sparachiodi solitamente impiegata per l'abbattimento degli animali, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina in cui abitavano, in strada Torino a Caselle Torinese. La donna è morta ieri, martedì 27, all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata trasportata in condizioni critiche. L'arma le aveva provocato lesioni craniche e cerebrali irreversibili.🔗 Leggi su Today.it

A Caselle Torinese, nell’hinterland di Torino, si è verificata una grave episodio di violenza domestica.

E’ morta ieri pomeriggio in ospedale la donna di 65 anni ferita nella notte di sabato dal figlio con una pistola sparachiodi nella loro casa di Caselle, nel Torinese.

